РЫНОК. Завод АЛСО готов к импортозамещению

В связи со сложившейся в мире геополитической ситуацией АЛСО наращивает выпуск шаровых кранов для импортозамещения. Завод предлагает позиции, предназначенные для обновления устаревшей или недоступной импортной арматуры. Для замены импортных шаровых кранов со строительной длиной по DIN 3202 используется серия ALSO RS. Монтаж данных кранов не требует изменения конструкции трубопровода. Краны этой серии изготовлены из стали 09Г2С, имеют герметичность класса А и индивидуальный заводской номер. Серия для импортозамещения ALSO RS появилась в номенклатуре завода АЛСО еще в 2014 году. Данные шаровые краны проверены временем и имеют все необходимые сертификаты.

Вместо недоступной и дорогой регулирующей арматуры импортного производства завод предлагает устанавливать запорно-регулирующие шаровые краны ALSO. Поток жидкости в них регулируется с помощью запатентованной технологии. Каждый кран имеет 9 положений регулировки. Для более точной настройки краны могут быть оснащены ниппелями для подключения измерительного оборудования. Все регулирующие шаровые краны оснащены фиксаторами на шкале. Они позволяют оперативно перекрыть поток жидкости, и легко вернуться к прежним настройкам, когда это потребуется. Благодаря новой конструкции запорно-регулирующих кранов АЛСО время их производства сокращается, а срок службы увеличивается.

Завод АЛСО – это на 100% частный российский капитал, производство и сырье. Вся продукция ALSO стабильно выпускается и отгружается, все обязательства выполняются в полном объеме.

Качество продукции и обеспечение надежного сотрудничества с партнерами – наши приоритеты.

http://alsoarm.ru/index.php