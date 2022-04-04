В марте прошло очередное заседание секции «Судовая арматура» НТО судостроителей имени академика А. Н. Крылова под руководством А.Кузнецова

Модератором встречи стал инициатор создания и руководитель секции, председатель совета директоров АО «Армалит» Александр Кузнецов. Обсуждение актуальных проблем собрало за одним столом экспертов ведущих организаций отрасли, таких как АО «51 ЦКТИС», «Концерн «НПО «Аврора», АО «Кронштадтский морской завод», ООО «Винета», ЗАО «ЦНИИ СМ», ПАО СЗ «Северная верфь», АО «ЦТСС» КБ «Армас», АО «Адмиралтейские верфи» и АО «СПМБМ «Малахит». Активную дискуссию вызвало выступление заместителя главного конструктора АО «Армалит» Максима Иванова «Уплотнение крана шарового металл-металл». Интерес к теме обусловлен высоким уровнем спроса на данные изделия, при этом к ним предъявляются жесткие требования по условиям эксплуатации: работа с агрессивными кислотными средами; средами высокой температуры; средами высоких давлений; средами, содержащими твердые частицы. В качестве решения была предложена технология применения карбидовольфрамового покрытия, которое позволяет значительно повысить устойчивость к износу и эрозионным воздействиям за счет существенного повышения твердости поверхностного слоя.

Доклад начальника бюро подготовки производства отдела главного технолога АО «Кронштадтский морской завод» Дмитрия Гомонова был посвящен «проблемам ремонта судовой арматуры иностранного производства и их решению». Среди основных сложностей ремонта арматуры на кораблях, построенных во время действия Варшавского договора, были обозначены следующие: возраст изделий составляет минимум 30 лет, что говорит о пятикратном износе ресурса арматуры; использование в качестве материалов корпуса стали или чугуна, что приводит к высокой степени коррозии; отсутствие РКД, что существенно повышает трудоемкость ремонта.

В докладе начальника инженерного центра ООО «Винета» Дмитрия Ткача «Проблемы выбора и применения регулируемой арматуры с приводом», на примере подбора арматуры для конвекционного оборудования, были озвучены основные сложности, с которыми сталкиваются разработчики. В частности, были отмечены: сложность подбора по массогабаритным характеристикам, качество изготовления и надежность, сроки изготовления и поставки, а также стоимость такой арматуры.

Источник: АО «Армалит», НПАА, 1 апреля