АО БАЗ (ОМК - ПЦ «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры возобновил экскурсии на производство для школьников, студентов, партнеров, жителей и гостей города.

С этого года Благовещенский завод ОМК работает в партнерстве с историко-краеведческим музеем Благовещенска. Такое сотрудничество позволит гостям погрузиться в историю города, а потом побывать на единственном в России заводе, чье производство осуществляется в зданиях 1756 года постройки. Посетители увидят, как тонны раскаленного металла в руках профессионалов превращаются в трубопроводную арматуру - продукцию для нефтегазовой отрасли. В зависимости от возраста гости посещают механосборочные цеха и «горячие» - сталелитейный и кузнечно-прессовый. Действующее производство — это зона повышенной опасности. Поэтому перед запуском экскурсионного направления сотрудники завода проделали серьезную подготовительную работу: проложили безопасные маршруты в цехах, подготовили спецодежду и средства индивидуальной защиты для посетителей. Каждый гость обязательно проходит инструктаж по безопасному поведению. Группу сопровождают экскурсовод и представитель цеха. Дети могут посетить завод только вместе со взрослыми.

https://omk.ru/press/news/38256/, 31 марта