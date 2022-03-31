ООО «Завод «Сателлит» в 2022 году исполняется 10 лет.

Завод укомплектован новейшим высокоточными высокопроизводительным оборудованием. Профессионализм опытных и молодых специалистов инженерного центра, имеющих высшее инженерно-техническое образование, и высокая квалификация рабочих позволяют нам внедрять современные и эффективные технологии в процесс производства. Производство трубопроводной арматуры происходит по полному технологическому циклу – от заготовок до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия. Все это дает нам возможность производить надежную, технологичную и качественную трубопроводную арматуру для нужд нефтегазовой отрасли. Приглашаем Вас к сотрудничеству и надеемся, что в нашем лице Ваша компания обретет надежного поставщика высококачественной трубопроводной арматуры, и наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться на основе доверия и взаимовыгодных партнерских отношений.

Генеральный директор ООО «Завод «Сателлит» Зарипов Олег Фаридович