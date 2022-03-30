НОВЫЙ РЫНОК. В России снизят и «заморозят» цены на металл. Надёжных металлотрейдеров аккредитуют крупнейшие холдинги производителей

Минпромторг достиг соглашения с топ-менеджерами и собственниками металлургических компаний о снижении и «заморозке» отпускных цен на металлопродукцию. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости». Сниженные цены зафиксируют минимум на несколько месяцев, отмечается в публикации.

Металлурги также обязались принять меры против резкого повышения цен на уровне посредников. Для этого в холдингах проведут аккредитацию металлотрейдеров. Последние обеспечат доступ к металлопродукции по низкой стоимости для мелких и средних компаний. Такие игроки, как правило, не могут себе позволить прямые закупки крупных партий у производителей.

При этом топ-менеджеры и владельцы холдингов чёрной металлургии предупредили о высоких рисках существенного роста себестоимости продукции, отметили источники газеты. Дело в том, что из-за международных санкций рынок для экспорта данной продукции резко упал. В результате объёмы её производства в России могут снизиться примерно в 1,7 раза. И если сохранять всех занятых в отрасли и обеспечивать работу всего оборудования, себестоимость продукции увеличится примерно вдвое, прогнозируют участники рынка.

Ведомости, сайт КРЕПЕЖ..., 29 марта