От ТК по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК 259) в марте разосланы на рассмотрение следующие проекты стандартов в арматуростроении

1. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении» (шифр темы ПНС: 1.2.259 – 1.027.22);

2. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Опросные листы» (шифр темы ПНС: 1.2.259 – 1.028.22);

3. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Методы обезжиривания» (шифр темы ПНС: 1.2.259 – 1.029.22).

Технический комитет по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» ТК 259 является объединением заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти, который создан на добровольной основе в целях организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области трубопроводной арматуры и сильфонов в соответствии с Приказом национального органа Российской Федерации по стандартизации от 08 декабря 1999 г. № 533. Целью деятельности ТК 259 является реализация Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и смежных с ним законодательных актов, а также содействие повышению эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях.

http://www.ckba.ru/work/standardization/tc259