Пензенское АО «ПТПА» готово к оперативному освоению и выпуску трубопроводной арматуры для сложных технологических процессов, СПГ - проектов и спецарматуры для добычи нефти и газа

В АО «ПТПА» состоялось онлайн-совещание с представителями крупных компаний по вопросам импортозамещения. Ведущие технические специалисты предприятия рассказали о новых видах освоенной арматуры, преимуществах продукции российского производства, а также о производственных возможностях ПТПА.

Основными темами докладов стали:

 Арматура для сложных условий эксплуатации, новые разработки для СПГ проектов и проектов по добыче нефти и газа

 Специализированная арматура для перерабатывающей и химической отрасли

 Решения для добычи на суше и на шельфе

 Приводная техника: пневмоприводы с низкой запиткой, вертикальные пневмоприводы

 Сервисное обслуживание ПТПА

Докладчики отметили что на ПТПА накоплен большой опыт производства арматуры по международным стандартам, есть практика успешного прохождения аудитов и процедур квалификации для крупных мировых компаний, сформирован сильный коллектив проектного офиса. Отвечая на сложности текущей ситуации, компания готова к оперативному освоению и выпуску трубопроводной арматуры для сложных технологических процессов.

https://www.ptpa.ru/news/26526/, 23 марта