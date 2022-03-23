22 МАРТА ГК НБМ СООБЩИЛА О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ АРМАТУРЫ: Дисковый затвор с тройным эксцентриситетом DN 80−500 (от 3″ до 20″), PN 16−40 (ANSI 150−300)

Присоединение: фланцевое, стяжное (межфланцевое или с ввертными шпильками)
Рабочая температура: от -60°С до +450°С
Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая легированная сталь. Другие материалы доступны по запросу
Привод: пневматический — реечный, кулисный, двойного действия или пружинно-возвратный; электрический; ручной — рычаг, механический редуктор
Уплотнение: нержавеющая сталь + графит
Герметичность: класс A по ГОСТ 9544–2015/EN 12266−1, класс IV, V, VI ANSI/FCI 70−2−2006
Специальные исполнения: стойкое к сероводороду; для работы на кислороде; с паровой рубашкой обогрева; с присоединениями по стандарту ANSI и др. Дисковые затворы предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности. Затворы могут выполнять функции регулирующих или запорно-регулирующих устройств.
Источник: http://nbmgroup.ru/news/, 22 марта