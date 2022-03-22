В конце февраля на МК «Сплав» работала команда аудиторов Индийской корпорации по атомной энергии и специалистов АО «АСЭ» (подразделение «Росатома»)

В течение нескольких дней ими на предприятии проводился аудит – плановая проверка организаций, производящих оборудование для строящихся в Индии 3-6 энергоблоков АЭС Куданкулам. Как отметила руководитель службы менеджмента качества ПАО «Контур» Елена Мураева, аудит проводится раз в три года. Проверка затронула производственные цеха предприятия, процессы системы менеджмента качества, а также организацию деятельности специалистов отделов главного метролога и главного технолога, технического контроля, управления качеством, центральной заводской лаборатории и проектно-конструкторского технологического института «Атомармпроект».

По результатам инспекционного контроля МК «Сплав» и ведущее производственное предприятие в его составе ПАО «Контур» получили высокую оценку: ни одного несоответствия в ходе аудита не выявлено. АЭС Куданкулам в Индии – один из основных проектов по строительству новых энергоблоков за рубежом, в которых участвует Корпорация «Сплав». Производство продукции для индийской атомной станции идет в соответствии с графиком. Инспекторы ИКАЭЛ в течение всей рабочей недели находятся на предприятии – в их задачи входит операционный контроль и согласование всех результатов приемо-сдаточных испытаний продукции и приемка уже готовых изделий.

Сайт МК Сплав, 14 марта