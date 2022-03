Нефтесервисная ГК «Шлюмберже» сообщает обновленную информацию о деятельности в России (в том числе Cameron Group производство арматуры и оборудования для нефтегаза)

ХЬЮСТОН, 18 марта 2022 г. — Сегодня компания «Шлюмберже» представила обновленную информацию о своей деятельности в России. Генеральный директор Оливье Ле Пеш заявил: "По мере развития ситуации мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для работы в России». Компания Шлюмберже основана в 1926 году братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже. Штаб-квартиры нефтесервисной компании в США и Франции. Зарегистрирована Schlumberger в офшорной зоне на Нидерландских Антильских островах. Компания работает в основных нефтегазодобывающих регионах России.

В сентябре 2021 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщало о Cameron International Corporation и Schlumberger Rod Lift, Inc. в связи со штрафами. Тогда компания Cameron International Corporation («Cameron»), расположенная в Хьюстоне, штат Техас, которая является дочерней фирмой «Шлюмберже Лимитед» («Шлюмберже»), согласилась урегулировать гражданско-правовую ответственность за нарушения Директивы 4, изданной в соответствии с Указом Президента США № 13662 от 24 марта 2014 года. Речь шла о контрактах дочерней компании Cameron Romania S.R.L. («Камерон Румыния») по поставкам оборудования «Газпром нефть шельф», на которую распространяются ограничения Директивы 4. В информации Минфина США говорилось об оборудовании для добычи или разведки нефти в рамках арктического шельфового проекта «Газпром нефти на шельфе».

Schlumberger ведёт деятельность более чем в 80 странах, включая Россию и Казахстан. В компании работают около ста тысяч человек. Крупные офисы находятся в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Компания состоит из нескольких групп. Производственная группа (Production Group) — занимается подготовкой скважин к добыче нефти и газа и последующим поддержанием их в работоспособном состоянии. Включает подразделения Well Services, Completions, Artificial Lift, Well Intervention, Water Services, Integrated Production Services and Schlumberger Production Management.

Cameron Group — производитель оборудования для нефтегазодобывающей промышленности.

