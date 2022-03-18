Рекордный рост Группы Danfoss (ШК, клапаны, регуляторы) в 2021 году из-за большого спроса на энергоэффективные решения. Что будет в 2022?

В прошедшем году продажи выросли на29% относительно 2020г. исоставили 7,5млрд евро. Во многом такой рост был обусловлен большим спросом напродукты ирешения для повышения энергоэффективности, но значительный вклад привнесла также покупка бизнеса Eatons hydraulic. За 5 месяцев смомента окончания сделки это направление добавило 786млн евро кобщей выручке. В 2021 году группаDanfossактивно развивалась вовсех регионах. Инвестиции винновации выросли на23% идостигли 328млн евро. Операционная прибыль достигла рекордного уровня: EBITA составила 969 млн, арентабельность по EBITA— 12,8%. Чистая прибыль за 2021г. увеличилась на45% исоставила 631млн евро. Концерн досрочно закрыл внутренние цели по устойчивому развитию. Изначальная задача снизить вдвое энергопотребление собственной инфраструктуры к2030г. относительно показателей 2007 года уже выполнена. В 2022г. офисные ипроизводственные площади головного офиса вНорборге станут полностью CO 2 -нейтральными.

Источник:https://www.c-o-k.ru/market_news/otchet-danfoss-a-s-za-2021-g