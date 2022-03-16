С 15 марта начата рассылка: еженедельный кризисный бюллетень новостей и аналитики от Дмитрия Грак по закрытой подписке в формате Атлас новостей (ТАСС).

С 16 марта обновленная версия по просьбе одного из арматурных заводов!

См. приложение. Объем - 12 страниц А4. Электронная версия в формате ПДФ.

Самые актуальные новости и обзоры, самая жесткая аналитика, прогноз развития ситуации в арматуростроении. Все кратко и конкретно по данным опросов экспертов и специалистов.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ В МАРТЕ–АПРЕЛЕ. ПРОГНОЗ И АНАЛИТИКА:РОСТ 40%.

ЗАЯВЛЕНИЕ АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ Х В МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ «ИЛЬМА» В ЧАСТИ ПОСТАВОК УПЛОТНЕНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА САНКЦИЙ В ТРУБНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .

ВЛАДЕЛЬЦА «АРМАТУРНОГО ЗАВОДА» В УФЕ ОБВИНИЛИ В ВЫВОДЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ В КИТАЙ.

О проведении испытаний на сейсмостойкость, виброустойчивость, вибропрочность, ударостойкость, механическую прочность и жёсткость.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БАШКИРИИ ПРЕКРАТИЛ ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА – МОСКВА». ЗАВОД АРМАГУС – БАНКРОТ С ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.

РАЗРЫВ С ЗАПАДОМ, ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА КИТАЙ И ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ В СИБИРЬ.

ЧТО БУДЕТ СО СТАНДАРТАМИ API В РОССИИ.

ТМК В НОВОМ СПИСКЕ САНКЦИЙ ЕС С 9 МАРТА.

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СОЗДАЛИ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ПОСТАВЩИКОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ «БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» НА БАЗЕ ГИС ГПБ.

НЕ ТПА: ОМИКРОН: СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВИРУС.

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РЕДАКЦИЯ ТПА, 16 М