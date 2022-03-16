С 15 марта начата рассылка: еженедельный кризисный бюллетень новостей и аналитики от Дмитрия Грак по закрытой подписке в формате Атлас новостей (ТАСС).
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КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ В МАРТЕ–АПРЕЛЕ. ПРОГНОЗ И АНАЛИТИКА:РОСТ 40%.
ЗАЯВЛЕНИЕ АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ Х В МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ «ИЛЬМА» В ЧАСТИ ПОСТАВОК УПЛОТНЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗА САНКЦИЙ В ТРУБНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .
ВЛАДЕЛЬЦА «АРМАТУРНОГО ЗАВОДА» В УФЕ ОБВИНИЛИ В ВЫВОДЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ В КИТАЙ.
О проведении испытаний на сейсмостойкость, виброустойчивость, вибропрочность, ударостойкость, механическую прочность и жёсткость.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД БАШКИРИИ ПРЕКРАТИЛ ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА – МОСКВА». ЗАВОД АРМАГУС – БАНКРОТ С ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.
РАЗРЫВ С ЗАПАДОМ, ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА КИТАЙ И ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ В СИБИРЬ.
ЧТО БУДЕТ СО СТАНДАРТАМИ API В РОССИИ.
ТМК В НОВОМ СПИСКЕ САНКЦИЙ ЕС С 9 МАРТА.
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СОЗДАЛИ ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ПОСТАВЩИКОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ «БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» НА БАЗЕ ГИС ГПБ.
НЕ ТПА: ОМИКРОН: СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВИРУС.
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РЕДАКЦИЯ ТПА, 16 М