Благовещенский завод «ОМК Армсталь» успешно прошел периодические испытания своей продукции для ПАО «Транснефть»

Испытания проходили в три этапа в присутствии комиссии НИИ Транснефть. В качестве образца для испытания взяли клиновую задвижку диаметром 250 мм, которую применяют на трубопроводах местного и магистрального значения. На первом этапе помимо проверки технической документации выполнили визуальный и измерительный контроль изделия, а также гидравлические испытания на прочность и плотность корпусных деталей, разъемных соединений и герметичность верхнего уплотнения. Во время исследования задвижка отработала 24 часа под давлением 24 Мпа. Это давление в полтора раза превышает рабочее давление проверяемой задвижки. Успешное прохождение такого исследования гарантирует надежность работы в экстремальных условиях и при скачках давления. Далее были пройдены ресурсные испытания с использованием механических примесей, чтобы проверить работу изделия в среде, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. Целью ресурсных испытаний является наработка 1500 циклов «открыто-закрыто» с контролем герметичности затвора, работоспособности и ремонтопригодности изделия. Ресурсные испытания были пройдены в полном объеме и с положительным результатом. Третьим, заключительным этапом, стали испытания материала отливок корпусных деталей. Комиссия отметила, что благовещенский завод ОМК полностью подтвердил качество и надежность выпускаемых изделий и допущен к поставке трубопроводной арматуры для объектов ПАО «Транснефть».

Сайт ОМК, 5 марта