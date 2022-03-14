Министерство торговли и промышленности совместно с Министерством цифрового развития создали цифровой сервис поставщиков комплектующих «Биржа импортозамещения» на базе ГИС ГПБ.

С его помощью будет налажено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. «В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения»». По его словам, система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем онлайн-сервис будет совершенствоваться. Постепенно в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, которые готовы продолжать или начать сотрудничество с Россией. Сервис реализован на электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе Государственной информационной системы промышленности.

ТАСС, 13 марта

КОММЕНТАРИИ(14 марта):

Председатель Союза разработчиков программного обеспечения для ТЭК Борис Харас отметил три проблемы:

1. Как обойти ФЗ 44 и ФЗ 233? Кто и как может купить продукцию на торговой площадке без конкурсных процедур?

2. Кто и как обеспечит внедрение сложной техники, купленной на площадке?

3. Специализированное ПО и АСУТП невозможно покупать на торговой площадке, так как их внедрение требует привлечение инженеров и специалистов разработчиков. Также требуется интеграция технологий в информационный ландшафт заказчика, что обычно реализуется силами разработчика и интегратора.

Традиционно биржа является инструментом для продаж биржевого товара. Цемент, кирпич, мука, сахар, лампочки, стулья и т.п. Но не технологий. Для помощи а продвижении отечественных технологий сегодня требуется качественная навигация по видам продукции. Чтобы заказчик смог быстро подобрать отечественные аналоги. Нужен качественный классификатор и качественная база данных соответствий технологий отечественных и зарубежных. Для начала крупными мазками. Мы неоднократно обращали внимание руководства Минпромторга на очевидные пробелы а общероссийском классификаторе продукции ОКПД2, а частности на отсутствие класса автоматизированных систем управления. Но воз и ныне там. Мы не ожидаем прогресса в продажах наших технологий за счёт использования биржи.

https://www.tek-all.ru/news/id8509-boris-haras-mi-ne-ozhidaem-progressa-v-prodazhah-nashih-tehnologiy-za-schyot-ispolzovaniya-birzhi/

Дмитрий Грак:

В 1989 году на Московской бирже Борового ВА «Интерарм» открыл Брокерскую контору по продаже трубопроводной арматуры. Спросил как реально торговать, по таблицам-фигур, выкрикивая 30ч6бр? В штате БК было более 30 человек, бегающих по бирже и выкрикивая ходовые позиции... Все это быстро закончилось после отмены бартера. Более никто арматурой на бирже не торговал, потому что это не биржевой товар, как отмечено выше. Дело не в кодах (там нет некоторых типов и видов арматуры вообще) и процедурах. Еще есть фактор фальшивой и произведенной неизвестно где продукции, но поставляемой якобы с заводов с документами от реального производителя. Эта доля в шаровых кранах уже превысила 50%, а по некоторым типоразмерам достигла 70%. Новая площадка к арматуре вообще не применима, как и заявляемые точки для неликвидчиков на бесплатных досках объявлений.