Владельца «Арматурного завода» в Уфе обвинили в выводе ₽100 млн в Китай

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Уфы, было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Армтурныйзавода» Рената Ибрагимова. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По версии следствия, обвиняемый с января 2017 по июль 2019 года, используя подконтрольные ему коммерческие организации, заключил договор на поставку оборудования из Китая. Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность. Однако в результате из Китая в Россию поступило лишь несколько СD-дисков, не имеющих какой-либо ценности. Таким образом, директор завода незаконно вывел на счета зарубежной организации более 100 млн рублей. К преступлению он также привлёк несколько человек, выполнявших роль подставных директоров в подрядных компаниях. Ренат Ибрагимов свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы. Статья, которую инкриминируют Ибрагимову, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за пятилетний период.

Уфа, 9 марта