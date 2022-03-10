Разрыв с Западом, переориентация на Китай и перенос столицы в Сибирь.

Экономический разрыв с Западом, ставший следствием наложения беспрецедентных санкций, делает Китай главным торгово-экономическим партнером России. Китай не будет жертвовать своими интересами и ссориться с Западом. Однако торговая война с Соединенными Штатами закрыла американский рынок для многих китайских компаний, и теперь именно они могут заменить уходящий из России западный бизнес, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко Вероятно, европейские и японские концерны (как в импорте, так и в сборке машин в России) заменят китайские производители. Конкуренцию им составят южнокорейские бренды, если Сеул продолжит поставки в Россию своей продукции. В перспективе возможна конкуренция и со стороны производителей в странах ЕАЭС, которые свободны от санкций и в то же время обладают единым таможенным пространством с Россией, а следовательно, становятся идеальными площадками для размещения производства, ориентированного на российского потребителя. Например, для колеблющегося в вопросе о вступлении в ЕАЭС Узбекистана доступ к российскому рынку компании UzAuto Motors, крупнейшего производителя легковых автомобилей в Центральной Азии, может стать важным аргументом для присоединения к Евразийскому союзу. Переориентация на Китай как на главного торгово-экономического партнера имеет и другие эффекты для национальной экономики. Например, она может способствовать курсу на национализацию элиты. Китай в силу особенностей своей политической системы сложно рассматривать как запасной аэродром для вывоза капиталов из России, и уж совсем невозможно — как место получения второго гражданства. Кроме того, развитие торгово-экономических связей с Китаем потребует уже в ближайшее время переноса всего центра тяжести российской экономики с Запада на Восток. И пусть высказывания бизнесмена Олега Дерипаски о необходимости переноса столицы в Сибирь звучат слишком радикально, но в главном он прав: России необходимо освобождать управленческую и финансовую инфраструктуру регионов от зависимости от Москвы и развивать производственно-логистические сети в Сибири и на Дальнем Востоке. В то же время поворот к Китаю имеет и негативную сторону. Вопрос, который висит в воздухе: а что потребуют китайцы за свою поддержку? Особенно учитывая, что позиция китайской элиты и общества в отношении событий на Украине вовсе не так монолитна, а продолжение поддержки будет обусловлено уступками с российской стороны. Очевидно, что давление со стороны Китая будет расти как минимум по двум направлениям. Во-первых, Пекин будет требовать отмены торговых ограничений с российской стороны на поставку отдельных российских продуктов (ярчайший пример — введение в 2020 году заградительной пошлины на экспорт сои). Во-вторых, настаивать на преференциальном режиме для китайских инвесторов — как минимум доступа в стратегические отрасли типа портовой инфраструктуры. При этом не менее важно оставлять свои двери открытыми для других партнеров: Индии, стран АСЕАН, Корейского полуострова, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Источник Forbes, 10 марта в сокращении

