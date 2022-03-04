Производство арматуры и оборудования в АДЛ продолжает выпуск продукции инженерного ассортимента в штатном режиме.

Компания АДЛ продолжает работать в штатном режиме. Многие производители сейчас повсеместно останавливают производства, нарушая условия договоров и поставок. Мы являемся российским производителем и всегда выполняем свои обязательства! Внешнеэкономическая политика не способна повлиять на производительность нашего предприятия! Наше производство работает круглосуточно! На всех складах – продолжаются рабочие процессы, инженеры офиса и региональных представительств оказывают техническую поддержку и подбор оборудования для проектов. Наш завод выпускает широкий ассортимент инженерного оборудования для различных сфер промышленности. В технологических процессах мы максимально используем отечественные комплектующие. Мы обладаем всеми возможностями непрерывного производства, и наше оборудование продолжает поставляться на строительные объекты страны! В наших силах изготовить и поставить под Ваши нужды большой ассортимент трубопроводной арматуры: краны шаровые БИВАЛ, расширительные баки ГРАНЛЕВЕЛ, задвижки ГРАНАР, предохранительные клапаны ПРЕГРАН, дисковые затворы ГРАНВЭЛ и СТЕЙНВАЛ, обратные клапаны ГРАНЛОК, вентили ГРАНВЕНТ, регулирующие клапаны ГРАНРЕГ, конденсатоотводчики СТИМАКС, ручные и автоматические балансировочные клапаны ГРАНБАЛАНС, гидравлические стрелки ГРАНКОННЕКТ, сепараторы ГРАНЭЙР и др.

Источник: ТД АДЛ, 3 марта