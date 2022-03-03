ИЛЬМА УСПЕШНО ПРОШЛА АУДИТ СИСТЕМЫ ISO

В феврале в ИЛЬМЕ состоялся наблюдательный (комбинированный) аудит интегрированной системы менеджмента качества и экологического менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и 14001:2015. Цель аудита – подтвердить результативность системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента требованиям вышеупомянутых стандартов. Аудиторская проверка показала, что интегрированная система менеджмента в ИЛЬМЕ эффективно функционирует и соответствует стандартам.

Стандарт ISO 9001 регламентирует применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. Правильно функционирующая система менеджмента качества является основой для совершенствования процессов в компаниях во всех отраслях промышленности. Единые стандарты качества обеспечивают сопоставимость производственных операций и цепей поставок на международном уровне.

ISO 14000 — серия международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента. Данные стандарты призваны помочь организациям свести к минимуму негативное влияние их деятельности на окружающую среду, а также соблюдать законы, правила и другие экологически ориентированные требования. Система экологического менеджмента – это часть общей системы административного управления с организационной структурой, системой планирования и распределения ответственности, разработанными методами и процедурами, наличием ресурсов, необходимых для реализации экологической политики. Сертификат, подтверждающий соответствие системы экологического менеджмента компании требованиям стандарта ISO 14000, позволяет продемонстрировать всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что влияние деятельности компании на окружающую среду находятся под управлением.

Компания «ИЛЬМА» с 2009 года остаётся единственной российской компанией на рынке уплотнительной техники, внедрившей и развивающей интегрированную систему менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, что ежегодно подтверждается аудиторами TÜV - международной Организации по контролю за безопасностью.

Источник: www.ilma-sealing.com