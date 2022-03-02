СЛИЯНИЯ\ПОГЛОЩЕНИЯ. ТМК сообщает об отмене реорганизации АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ» (МСА)

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) сообщает о том, что в связи с текущей нестабильностью на финансовых рынках в компании принято решение об отмене реорганизации ее дочерних предприятий АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ», в рамках которой ранее планировалось выделение ООО «ВТЗ Трубопроводные решения» и ООО «ЧТПЗ Трубопроводные решения» с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения», а также выделение ООО «ЧТПЗ Бесшовные трубы» с одновременным присоединением к ООО «СмартМет». ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научноисследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

Письмо ТМК 1 марта