ТМК продолжает активно диверсифицировать продуктовый портфель и наращивает объемы производства по перспективным направлениям. Сейчас это баллонное оборудование (сосуды, автоклавы, баллоны)

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Орский машиностроительный завод (ОМЗ), входящие в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), существенно нарастили выпуск баллонов всех видов. Два предприятия суммарно изготовили и поставили клиентам более 200 тыс. стальных баллонов. Отгрузки баллонов ПНТЗ увеличились по сравнению с 2020 годом на 17%, а на ОМЗ достигли рекордных показателей с 2007 года. При этом на ПНТЗ наибольший рост зафиксирован в базовом сегменте баллонов средней емкости, производство которых увеличилось на 24% и составило более половины в структуре общего объема. На ОМЗ наибольший объем поставок пришелся на баллоны для транспорта на природном газе — предприятие нарастило их выпуск на 57%. Основными потребителями баллонов ПНТЗ в 2021 году стали предприятия энергетики, машиностроения и химической промышленности. ОМЗ поставлял продукцию для систем пожаротушения, газомоторного транспорта, хранения технических газов, строительства автоматических газовых заправочных комплексов.

ПНТЗ продолжил выпуск изделий уникальной конструкции, не имеющих аналогов в России, — баллонов для водородных газогенераторов, которые предназначены для систем радиозондирования атмосферы. Продукция поставлялась региональным центрам федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Всего в 2021 году завод изготовил 650 баллонов для водорода. «ТМК продолжает активно диверсифицировать продуктовый портфель и наращивает объемы производства по перспективным направлениям. Благодаря модернизации мощностей и оптимизации производственных процессов мы укрепляем свои позиции на рынке стальных баллонов — к примеру, объем отгрузок баллонной продукции на ПНТЗ в 2021 году стал рекордным за последние 10 лет. Развитие этой продуктовой линейки также соответствует глобальным долгосрочным целям ТМК — способствовать снижению углеродного следа. Продукция участвует в цепочке создания ценности ESG, так, например, ОМЗ поставляет баллоны производителям газомоторной техники. Для альтернативной энергетики мы работаем над технологиями по выпуску продукции нового поколения для хранения и транспортировки водородного топлива», — сказал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов.

Письмо ТМК, 28 февраля