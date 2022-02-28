В феврале 2022 года завод АЛСО успешно прошел инспекционный контроль системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

Результат анализа состояния производства - продукция Краны шаровые "ALSO" серии GAS DN 10-600 PN 1,6-4,0 МПа, выпускаемые по ТУ 3742-001-91358894-2010, соответствует установленным требованиям СДС ГАЗСЕРТ. Действие сертификата соответствия требованиям СДС ГАЗСЕРТ (№ЮАЧ1.RU.1406.Н.00033, сроком действия с 10.02.2021 – по 09.02.2024г.,) на объект сертификации – Краны шаровые «АЛСО» серии GAS DN10-600, PN 1,6–4,0 Мпа. - продление срока действия. Годом ранее был получен сертификат соответствия «ГАЗСЕРТ». Данный сертификат устанавливает соответствие объектов национальным стандартам, стандартам организаций, техническим требованиям, условиям договора, содержащимся в требованиях к сертифицированным объектам в системе ГАЗСЕРТ.
28 февраля