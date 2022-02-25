ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И КРЕПЕЖ - НОВЫЙ ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил комплекты закладных деталей и элементы крепления гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). Изделия предназначены для монтажа на первом энергоблоке строящейся АЭС «Аккую». Детали закладные и элементы крепления представляют собой металлические кольцевые опоры из листовой стали, диаметром около 5 метров и массой 9 и 18 тонн каждая. Закладные детали бетонируются в перекрытия АЭС, к ним в свою очередь присоединяются элементы крепления, на которые устанавливаются гидроёмкости СПЗАЗ. Для крепления восьми гидроёмкостей на станции требуется 8 закладных и 8 элементов крепления. Общая масса отгруженного оборудования составляет 220 тонн. Из Петрозаводска автомобильным транспортом груз отправился в порт Санкт-Петербурга и далее судном на специальный причал АЭС «Аккую».

22 февраля