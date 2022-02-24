ОМК усовершенствовала технологию термообработки трубопроводной арматуры больших размеров.

По сообщению пресс-службы, изменения касаются технологического процесса изготовления трубопроводной арматуры весом более 2 тонн с назначением для нефтяной и газовой промышленности. Теперь на заводе в Благовещенске («ОМК Армсталь») стальные отливки большого размера, к которым предъявляют повышенные требования, проходят процедуру закалки для придания им повышенных механических свойств — а именно — для придания им устойчивости к агрессивным средам и экстремально низким температурам (до -60С). Для приобретения дополнительных свойств в сталелитейном цехе завода установили уникальную закалочную ванну объёмом 18 м3. Она спроектирована и изготовлена с учётом мельчайших нюансов: холодная вода при погружении раскаленной до 1000 градусов отливки не вскипает за счёт непрерывной циркуляции. Ванна оснащена оригинальной системой перемешивания закалочной жидкости — горячая вода уходит, а холодная поступает, что позволяет улучшить свойства закаливаемого металла. Закалка обеспечивает повышенные прочностные характеристики и ударную вязкость стали при минусовых температурах. Ранее для отливок арматуры весом свыше 2 тонн такие методики не применяли. Благодаря появлению закалочной ванны большого размера с особым механизмом циркуляции воды с начала этого года благовещенский завод выпускает изделия, полностью отвечающие новым требованиям ключевых заказчиков.

Сайт ОМК, 22 февраля