Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska представила нормально закрытые малогабаритные термоэлектрические сервоприводы для регулирующих клапанов в качестве двухпозиционного привода для отопления

· Размеры позволяют устанавливать сервоприводы в коллекторных шкафах или внутрипольных конвекторах отопления с небольшим местом для монтажа.

· Высота: 51,5 мм, ширина: 41,3 мм

· Сервоприводы нормально закрыты

· Соединительная резьба с клапаном — M30×1,5

· Защита от попадания пыли.

· Материал корпуса устойчив к температурам 120°C.

· Использование качественных материалов и специальная конструкция обеспечивают надежность и долговечность сервопривода.

· Специальная конструкция корпуса сервопривода исключает возможность блокировки и заклинивания при работе в промежуточных и крайних положениях.

· Красный индикатор открывания/закрытия клапана, расположенный в верхней части привода, позволяет быстро понять состояние сервопривода.

· Плавная и тихая работа повышает удобство использования.

· Благодаря использованию профессиональных изоляционных гильз концы электрических проводов подготовлены для удобного и быстрого монтажа в клеммной колодке.

· Для монтажа не требуются дополнительные специфические инструменты, что сокращает время, необходимое для установки сервопривода.

· Сервопривод адаптирован для работы с клапанами и вставками разных производителей, поэтому его можно использовать в качестве замены существующих систем отопления.

· Для некоторых типов клапанов или вставок требуется соответствующий переходник.

· Сервопривод может оставаться под напряжением неограниченно долго.

· При желании можно заказать сервоприводы с кабелем длиной от 0,2 м до 100 м

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news, 21 февралля