ООО КАЗ. Как сообщает пресс-служба предприятия, в настоящее время полным ходом ведётся модернизация оборудования, были получены совершенно новые станки и создана новая уникальная лаборатория.

По результатам на февраль 2022 года, завод увеличил объемы выпуска продукции в три раза, по сравнению в предыдущим годом, штат сотрудников вырос в два раза, а кроме этого был успешно освоен выпуск новой продукции. Ею стала криогенная арматура. И благодаря этому, Курганский завод стал одним из немногих предприятий в России, которые производят арматуру таких давлений и диаметров. А также среди достижений стоит отметить появление в списке выпускаемой продукции задвижек диаметра 700 мм. ООО «Курганский арматурный завод» является преемником легендарного завода ОАО «Икар», чья история началась в сентябре 1949 году по приказу И. В. Сталина. Предприятие специализируется на производстве запорной арматуры для предприятий нефтяной, газовой, химической промышленности. Вся выпускаемая арматура выпускается из сталей обычного качества, легированных, а так же высоколегированных, климатических исполнений умеренного и холодного климата, для агрессивных и неагрессивных рабочих сред, тип присоединения фланец (в том числе и с размерами по ANSI), под приварку, муфта.

Данные НПАА, 18 февраля