ЗАВОДЫ. Оборудование компании GRUNDFOS внесено в Реестр промышленной продукции, изготавливаемой на территории РФ.

Соответствующее заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции «Грундфос Истра» в РФ опубликовано в Государственной информационной системе промышленности на сайте Минпромторга. В перечень оборудования, включённого в Реестр, входят:

1) группа насосов CR для циркуляции, перекачивания и повышения давления, противопожарной защиты, отопления, охлаждения, подготовки питьевой воды, опреснения и системы кондиционирования воздуха;

2) группа насосов TP и NB для перекачивания жидкостей, кондиционирования воздуха, отопления, охлаждения, подготовки питьевой воды и опреснения;

3) группа установок Hydro для повышения давления и автоматического поддержания заданной его величины в системах водоснабжения, пожаротушения и охлаждения жилых, производственных и административных зданий;

4) группа насосов SE и SL для перекачивания дренажных, поверхностных вод, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

Статус российского производителя предоставлен «Грундфос Истра» на основании специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) в отношении проекта по внедрению технологии производства энергоэффективного насосного оборудования для водоснабжения и водоотведения, способствующей оптимизации стоимости жизненного цикла и освоению производства промышленной продукции, заключённого в декабре 2021 года. Согласно СПИК 2.0, промышленное оборудование GRUNDFOS признано соответствующим Постановлению Правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» от 17.07.2015.

Facebook, 17 февраля