АЛЕКСИН. Приемочная инспекция клиновой задвижки DN600 для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» была завершена успешно.

В конце января 2022 года на Алексинском заводе тяжёлой промышленной арматуры (АО НПО «Тяжпромарматура») проходила очередная инспекция изготовления оборудования для АЭС «Куданкулам» в Индии. Приёмка продукции проводилась при участии представителей ЗАО «Атомстройэкспорт» и Индийской корпорации по атомной энергии.
АЭС «Куданкулам» — крупнейшая атомная электростанция в Индии, расположенная на юге индийского штата Тамилнад. Сооружение АЭС «Куданкулам» ведет ЗАО «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик — ОАО «Атомэнергопроект».
Facebook, 16 февраля