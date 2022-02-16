НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА ШАРОВЫХ КРАНОВ МАРШАЛ

ЛЗТА МАРШАЛ: для удобства мы разделили цельносварные шаровые краны под приварку 11с67п ЦП и 11с67п 2ЦП из стали 20 и стали 09Г2С с редуктором на:

давление PN16: полный проход и неполный проход с DN250

давление PN25: полный проход и неполный проход с DN300/250.

Прайс-лист с ценами на краны 11с67п ЦП и 11с67п 2ЦП из стали 20 и стали 09Г2С с редуктором PN16 уже доступен на сайте. Хотим напомнить, что шаровые краны ТМ "Маршал" комплектуются четвертьоборотными червячными редукторами фирмы Pro-Gear. Если Вам нужна дополнительная информация, Вы можете уточнить ее по тел. +7 (495) 223-74-04 или e-mail info@lztamarshal.ru