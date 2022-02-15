Зачем заводам промышленный туризм? Кому интересно производство труб, арматуры, фланцев или тройников?

ОМК одной из первых в отрасли начала развивать промышленный туризм. Сегодня экскурсии проводят на двух заводах компании: в Выксе и в Чусовом, а скоро встретим первых гостей и на нашем альметьевском предприятии. Благодаря программе развития промышленного туризма Минпромторга Татарстана уже в этом году на трубном заводе в Альметьевске запустим два маршрута. Первый подразумевает путешествие по трубоэлектросварочным цехам и сервисным подразделениям. Второй - сокращенный: экскурсия на высокоскоростной трубоэлектросварочный стан 10-60. Гости ознакомятся с циклом производства труб для нефтегазовой отрасли, строительства и ЖКХ и увидят в работе современные технологии трубного производства: агрегаты, разрезающие металлические рулоны на заготовки для изготовления труб; трубоэлектросварочные станы со скоростью сварки 120 метров в минуту; автоматическую систему пакетирования труб, связывающую трубы для складирования и отгрузки без участия человека

Facebook, 14 февраля