АЭМ (Росатом) начал испытания на первом в Европе стенде для тестирования оборудования (насосы, компрессоры) средне- и крупнотоннажных заводов СПГ

«Атомэнергомаш» (АЭМ) - машиностроительный дивизион Росатома – и АО «НИИЭФА» - предприятие ЯОК Росатома - начали испытания на первом в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ, расположенном на площадке НИИЭФА в Санкт-Петербурге. Строительство объекта финансировалось из средств Минпромторга и Росатома и было завершено в августе текущего года в рамках исполнения поручения Президента РФ по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России. Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в Атомэнергомаш «ОКБМ Африкантов». Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза.

В этой связи генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил: «Для АЭМ старт испытаний на стенде означает, с одной стороны, завершение крайне сложного проекта - по строительству комплекса, а с другой - открытие новых возможностей по производству уникального для страны оборудования. Это действительно единственный в своем роде проект: помимо того, что российский стенд - первая в Европе и третья в мире испытательная площадка для средне- и крупнотоннажного оборудования СПГ, комплекс также является наглядной демонстрацией отечественных высоких технологий. Конструкция стенда была разработала российскими специалистами, а все оборудование для него поставили отечественные предприятия. Само строительство было реализовано в кратчайшие сроки – меньше, чем за 2 года, несмотря на вызванные пандемией сложности буквально на всех этапах: от проектирования и согласования проекта до поставок оборудования для оснащения комплекса. Тем не менее, стенд был введен в эксплуатацию в срок, и сейчас на нем начались испытания первого из новой серии СПГ-насосов, созданных отечественными конструкторами «ОКБМ Африкантов».

«Атомэнергомаш – единственный в России производитель насосов для СПГ проектов. Стенд в Петербурге представляет собой крупный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. На площадке установлена одна из самых больших в мире систем хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота, так и СПГ. В 2019 года - до постройки большого стенда, в АО «НИИЭФА» собственными силами был создан малый стенд для испытания среднетоннажных насосов СПГ на жидком азоте. В 2019-2020 годах на малом стенде с положительным результатом прошли испытания 4 насоса производства АО «ОКБМ Африкантов».

https://www.tek-all.ru/news НИИЭФА им. Д.В.Ефремова, 13 февраля