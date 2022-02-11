РЫНОК. Новгородский арматурный холдинг - ГК НБМ – это серийное изготовление трубопроводной арматуры и поставка сложной технологичной арматуры из-за рубежа.

В состав группы компаний «НБМ» входят следующие юридические лица:

• Управляющая компания «НБМ» (управляющая компания холдинга призвана осуществлять деятельность, направленную на повышение эффективности производства и рост конкурентоспособности каждого предприятия группы);

• АО «Энергомаш» (производство и поставка высокотехнологичной запорной, отсечной, предохранительной и регулирующей арматуры, оптимальные инженерные решения соответствующие условиям эксплуатации и требованиям заказчика, техническая поддержка и обучение специалистов заказчика, шеф-монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.);

• «Т-АРМ» (изготовление и поставка регулирующей трубопроводной арматуры собственного производства);

• НБМ (комплексные поставки запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, оптимальные технические решения, высокое качество продукции и надежность поставок оборудования для различных условий эксплуатации);

• «Джей Си Рус» (совместное российско-испанское предприятие, которое производит и поставляет отсечную, запорную, регулирующую, обратную трубопроводную арматуру и пневматические приводы);

• «Промтехрешение» (проектирование и разработка конструкторской документации для производства трубопроводной арматуры. В номенклатурный перечень входят шаровые краны, запорные клапаны, обратная арматура, предохранительная и контрольная арматура для вагон-цистерн и контейнер-цистерн);

• ПК «Карар» (закупки комплектующих российского и иностранного производства для нужд группы компаний при производстве собственной продукции, а также специализированные поставки заглушек производителя ONIS (Франция));

• «Атом» (комплексные услуги в сфере информационных технологий).

Сайт НБМ, февраль 2022