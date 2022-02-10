Завод ТЕРМОБРЕСТ. НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА: регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением

В 2014 году завод ТЕРМОБРЕСТ приступил к серийному производству регуляторов-стабилизаторов давления. Сегодня мы предлагаем рынку более 1000 различных модификаций и исполнений регуляторов-стабилизаторов, которые обеспечивают снижение давления газа в трубопроводе, а также его поддержание в заданном диапазоне не зависимо от входного давления. Данные изделия хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации и в адрес нашего завода от потребителей стали поступать запросы на изготовление регуляторов-стабилизаторов давления, обеспечивающих снижение давление газа в трубопроводе в более широком диапазоне выходного давления. Решая эту задачу, в 2020 году инженеры «ТЕРМОБРЕСТ» разработали и приступили к серийному производству регуляторов-стабилизаторов давления с пилотным управлением. Регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением обеспечивает снижение и стабилизацию давления газа с 6 000 мбар на входе, до давления на выходе в диапазоне от 500 до 4 500 мбар. Регуляторы давления пилотного типа применяются в системах с большими расходами рабочей среды и в системах, требующих высокую точность поддержания выходного давления.

Сайт завода, 28 января