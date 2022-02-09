Челябинский завод «ОМК Трубодеталь», крупнейшее в России предприятие по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов - лидер по безопасности труда

Челябинский завод «ОМК Трубодеталь», крупнейшее в России предприятие по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов для нефтегазовой и атомной отраслей, стал лидером регионального конкурса «Лучший социально ответственный работодатель» по итогам 2021 года. Завод отмечен в номинации «Организация работ по условиям и охране труда». Последние три года предприятие демонстрирует один из самых высоких показателей безопасности в отрасли: в среднем 1 травма на 400 человек. Рекордным в этом отношении стал 2020 год – за весь период была зафиксирована одна микротравма. Руководители предприятия ежесменно проводят на рабочих местах аудиты безопасности. В 2021 году благодаря им выявили и устранили причины около четырех тысяч потенциально опасных действий сотрудников, которые могли бы привести к происшествию или тяжелой травме.

Сайт ОМК, 8 февраля

