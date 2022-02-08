СЕРОВОДОРОД: ОМК - единственная компания в России, которая смогла поставить СДТ и трубы Газпрому для месторождения с повышенным содержанием сероводорода.

Трубы большого диаметра и соединительные детали трубопроводов. используют для капитального ремонта объекта газодобычи Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Из-за высокой концентрации сероводорода в газоконденсате к трубам и соединительным деталям коррозионной стойкости предъявляют повышенные требования. Наша компания смогла подтвердить качество стали на всех этапах производства. Заказ выполнили сразу два предприятия ОМК: Выксунский завод поставил около 200 тонн труб диаметрами от 630 до 1020 мм, а Челябинский завод компании «ОМК Трубодеталь» отгрузил 70 тонн соединительных деталей трубопроводов.
Facebook БИЗНЕС, 7 ФЕВРАЛЯ (в сокращении)