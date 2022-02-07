НОВЫЕ РЫНКИ. Завод судовой арматуры АРМАЛИТ будет поставлять титановые клапаны для АЭС

В начале февраля на машиностроительном заводе «Армалит» побывали представители Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (АО «АСЭ») и АО «Производственная система Росатом» (АО «ПСР»). Во время ознакомительного визита, включающего в себя обязательный обход производственных подразделений «Армалита» и представление развернутых данных о достигнутых результатах работы, делегаты из Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и АО «Производственная система Росатом» во главе с вице-президентом АО «АСЭ» Дмитрием Тюкаевым и руководителем программы АО «ПСР» Александром Курниковым увидели эффективно реализуемые на заводе мероприятия, направленные на развитие персонала и совершенствование производственных процессов. В частности, отмечено, что организация открытого на предприятии летом 2018 года цеха № 42 была реализована «Армалитом» самостоятельно, без привлечения внешних экспертов, но с учетом полученных знаний и навыков в ранее реализованных совместных мероприятиях.

Следующий визит представителей Госкорпорации «Росатом» на «Армалит» запланирован на март текущего года. В ходе него пройдет развивающая партнерская проверка качества (РППК) производственной системы предприятия, будет проведена оценка технологических ресурсов, прозрачности процессов и вовлеченности персонала с целью рассмотрения и корректировки технического задания от АО «АСЭ» на работу АО «Армалит» в части расширения поставок в первую очередь титановой арматуры для нужд «Росатома»

Facebook БИЗНЕС, 4 ФЕВРАЛЯ (в сокращении)