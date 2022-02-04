За три года совместной деятельности АО АСЭ (Росатом) и МК Сплав проведена глобальная инвентаризация всех складских запасов, внедрен системный учет, на 35% снижены затраты на вновь приобретаемый материал, оснастку и инструмент

Также начата актуализация техпроцессов, автоматизированы и переведены в цифровой формат документы, архивы и целые информационные потоки, за счет чего скорость движения информации возросла и появилась возможность детального контроля и анализа на производстве; разработана и действует система мотивации за внедряемые улучшения и система обучения инструментам бережливого производства.

Как отметила генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская, благодаря этим мероприятиям, в которых самое активное участие приняли фактически все сотрудники завода, время протекания процесса изготовления пилотного изделия сократилось на 38%.

- Главная цель наших заказчиков – получить продукцию четко в срок по оптимальной стоимости. Сегодня на «Сплаве» действует своя производственная система – ПС$, в основе которой – производственная система «Росатома», адаптированная под наши цели, задачи и специфику. Это обеспечивает прозрачность процессов, что, в свою очередь, приводит к повышению их управляемости и эффективности, и изменение самой философии работы: не только сокращение потерь и стремление к постоянным улучшениям, но и отношение работников к потерям и успехам завода как к своим личным. На встрече Наталья Орловская озвучила и ряд внешних факторов, которые осложняют процессы производства, в том числе оформление избыточного количества сопроводительной документации, дублирование отдельных операций и т.д. Вице-президент АО АСЭ Дмитрий Тюкаев прокомментировал, что предприятие меняется не только внутри, но и меняет всех окружающих, в том числе, заказчика.

- Мы заинтересованы в честном и открытом диалоге с поставщиками. Коллеги нам показали, что можно сократить, чтобы отгружать продукцию быстрее. Выгода очевидна. Мы видим, что есть области, которые препятствуют эффективной работе, их необходимо вместе пройти. 2022 год мы посвятим решению именно этих вопросов на стыке заказчика и изготовителя.

Facebook БИЗНЕС, 3 ФЕВРАЛЯ (в сокращении)