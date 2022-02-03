Обучение специалистов Независимым органом по аттестации персонала НОАП по новой программе на 2022 год началось в Иркутске

На сайте Учебно-аттестационного центра технической диагностики обновили график аттестации (сертификации) персонала в области неразрушающего контроля и разрушающих испытаний на 2022 год

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ЧОУ ДПО «УАЦТД» является Независимым органом по аттестации персонала (НОАП) в области неразрушающих методов контроля (НК), разрушающих и других видов испытаний (РИ) в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Проводит аттестацию специалистов на I и II уровни квалификации, в том числе продление срока действия удостоверений, расширение области аттестации в соответствии с СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий». ЧОУ ДПО «УАЦТД» является экзаменационным центром ООО «НУЦ «Качество» г. Москва, проводит подготовку и прием экзаменов у специалистов неразрушающего контроля на I и II уровни квалификации, по следующим методам неразрушающего контроля: – вибродиагностическому (ВД); – тепловому (ТК); – электрическому (ЭХЗ и КИ); По объектам контроля в соответствии с СДАНК-02-2020, Приложение 1: – оборудование, работающее под избыточным давлением; – системы газоснабжения (газораспределения); – оборудование нефтяной и газовой промышленности ; – оборудование металлургической промышленности; – оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.

По окончании аттестации специалист получает квалификационное удостоверение, удостоверение о проверке знаний правил безопасности (для специалистов НК) установленного образца. ЧОУ ДПО «УАЦТД» имеет свидетельство о признании Российского Речного Регистра о возможности подготовки и аттестации (сертификации) персонала на I и II уровни квалификации в области неразрушающего контроля, разрушающих и других видах испытаний в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра.

Сайт АО ИркутскНИИхиммаш, январь 2022