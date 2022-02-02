С конца 2021 года в ООО «УЗТПА» эксплуатируется испытательный стенд для ПНЕВМО И ГИДРО испытаний ШК, задвижек и регулирующих клапанов высокого давления до 65 МПа

Стенд изготовлен по спецзаказу с индивидуальными параметрами, а предназначен для проведения комплексных приемосдаточных испытаний трубопроводной арматуры (ТПА) высокого давления:

· Шаровые краны – DN 200-DN 800 мм;

· Клиновые задвижки - DN 200-DN 800 мм.

· Прочая запорная или регулирующая арматура высокого давления.

Номинальное рабочее давление испытываемой арматуры – до PN 42 Мпа (до 420 кгс/см2). Максимальное испытательное давление = 65 Мпа (650 кгс/см2).

Испытательный стенд VTB-H800E позволяет проводить все основные виды испытаний запорной и прочей трубопроводной арматуры (ТПА) согласно ГОСТ 33257-2015:

Гидравлические испытания:

· Испытания на прочность (плотность) корпуса ТПА при повышенном давлении Рисп.прочн. = 1,5хPN;

· Испытания на герметичность запорного органа и уплотнений шпинделя/сальникового уплотнения ТПА при повышенном давлении Рисп.герм. = 1,1хPN;

· Испытания на работоспособность запорного органа ТПА при пониженном и повышенном давлении: Рисп.раб. = 0,1хPN … 1,1хPN;

· Испытания на работоспособность запорного органа ТПА при перепаде давления (при пониженном и повышенном давлении): Рисп.перепад = 0,1хPN - 1,1хPN;

Пневматические испытания:

· Испытания на герметичность запорного органа и уплотнений шпинделя/сальникового уплотнения ТПА при давлении воздуха Рисп.возд. = 0,6 Мпа.

· Контроль испытаний производят следующими способами: манометрический, электронными датчиками, визуальными методами (капельный, пузырьковый) через технологические отверстия в корпусе и пр.

Пневматические приемо-сдаточные испытания можно проводить для запорной трубопроводной арматуры с любым рабочим давлением, поскольку испытания на герметичность затвора и шпиндельного узла/сальникового уплотнения проводятся сжатым воздухом при давлении Рисп. = 0,6…0,65 Мпа (6,0 …6,5 кгс/см2). Давление пневматических испытаний ограничено согласно ГОСТ 33257-2015.

Стенд VTB-H800E дает возможность специалистам предприятия проводить испытания не только собственной продукции ООО «УЗТПА», такой как шаровые краны высокого давления, дископовротные затворы и задвижки с обрезиненным клином

«УГРЕША», но и осуществлять специальные гидравлические и пневматические испытания по программе или методике, предложенной сторонним заказчиком.

Сайт УЗТПА, январь 2022