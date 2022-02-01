ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (Санкт-Петербург) получила заключение Минпромторга России о подтверждении производства фланцев и соединительных муфт на территории РФ.

Заключение действует 1 год и свидетельствует о том, что АО «ЭНЕРГИЯ» наладило серийный выпуск своих изделий в полном соответствии с требованиями и условиями, действующими на территории России. Теперь АО «ЭНЕРГИЯ» включено в реестр отечественных производителей Минпромторга. Полученное заключение распространяется на следующие виды арматуры DENDOR: 1. Фланец обжимной универсальный тип FA-U13 диаметры от DN 50 до DN 600, 2. Муфта соединительная универсальная тип RC-U13 диаметры от DN 50 до DN250.

Сайт ЭНЕРГИЯ, 31 января