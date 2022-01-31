Защитить клиентов Группы ОМК (АО БАЗ») от контрафактной продукции поможет «Электронный инспектор» с квалифицированной электронной подписью.

Так называется автоматизированная система, которую разработало Объединение производителей железнодорожной техники совместно с РЖД. «Электронный инспектор» уже работает на нашем выксунском предприятии. Пользователи системы создают цифровые паспорта качества изделий с квалифицированной электронной подписью. Каждый паспорт поступает в единую базу данных, доступную всем участникам перевозочного процесса. Тем самым они смогут обезопасить себя от приобретения контрафакта. Кроме того, в системе отражается информация о жизненном цикле каждого типоразмера продукции – например, статистика по пробегам, ремонтам, переточкам изделий. Данные помогут оценить жизненный цикл продукции и продолжать совершенствовать качество.

Facebook БИЗНЕС, 28 января