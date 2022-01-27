Стальной полнопроходной шаровой кран DN 1000 мм: начато производство специальных типоразмеров на заводе LD в Челябинске

LD в 2021 году освоил стальной полнопроходной шаровой кран DN 1000. Технический отдел завода усовершенствовал технологию производства и успешно провел испытания на герметичность – кран соответствует стандартам качества. Важно, что это изделие продается не из наличия, а под заказ, поэтому при закладывании кранов в новые проекты учитывайте срок изготовления. Технические характеристики крана: проход в шаре 980 мм, а вес более 6 тонн. В процессе производства 100% продукции LD проходит испытания и проверку «Отдела технического контроля», в который входит больше сотни сотрудников. Это позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции и завоевывать доверие не только в России, но и за рубежом.

Facebook, 26 января