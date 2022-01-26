ЦИФРА. Газпромбанк запустил электронный сервис ЛК БСЛ - «Личный кабинет по банковскому сопровождению контрактов», доступный для всех пользователей банка.

ЛК БСК – это единое цифровое пространство, созданное для взаимодействия всех ключевых участников процесса банковского сопровождения. Благодаря нововведению заказчик услуги сможет оперативно вносить коррективы в параметры сопровождения проекта в дистанционном режиме без визитов в Банк. Функционал нового сервиса полностью отвечает всем потребностям и интересам клиентов, позволяя оптимизировать обмен информацией за счет перевода процесса банковского сопровождения полностью на электронный документооборот. В Личном кабинете можно заключить договор банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подать заявку на сопровождение контракта, удаленно изменить параметры банковского сопровождения (например, перечень разрешенных и запрещенных операций, реестр привлекаемых к исполнению проекта контрагентов и др.), рассмотреть спорные платежи, а также уведомить Банк о возможности завершения контроля по проекту в целом или в отношении отдельных исполнителей. Сервис интегрирован с другими системами Банка, что дает возможность получать обслуживание в режиме «одного окна». Кроме того, проведена интеграция с рядом ведущих электронных площадок страны, на которых осуществляются закупочные процедуры. При запуске ЛК БСК была предусмотрена возможность его использования другими кредитными организациями при межбанковском сопровождении контрактов. Интерфейс, разработанный в соответствии с лучшими практиками UX/UI, обеспечивает пользователю максимальный комфорт при использовании.

Банк ГПБ (АО), 25 января