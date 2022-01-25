В Санкт-Петербурге Завод крепежа «Европартнер» приобрёл за деньги из Фонда развития промышленности высокоточное оборудование для производства пресс-форм

Производство строительных крепежей – круглосуточное. В три смены работают девяносто человек. Штат расширили полтора года назад вместе с возможностями производства. В 2020-ом завод пополнился новым оборудованием для изготовления пресс-форм для изделий. Модернизацию провели благодаря поддержке Фонда развития промышленности. «Если бы мы рассчитывали только на свои силы, то такое высокоточное оборудование мы бы купили через 2-3 года», – отметил директор производства завода «Европартнер» Олег Дроевский.

Сайт КРЕПЕЖ..., 21 января