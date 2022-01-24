НОВОЕ НА САЙТЕ. Внимание!

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с очередным ухудшением эпидемиологической обстановки в г. Москва ООО «НПФ «РАСКО» убедительно просит исключить посещение нашего офиса с 19 января 2022 г. В связи с риском заражения убедительная просьба избегать посещения офиса компании ООО «НПФ «РАСКО»!

Для этого при получении продукции со склада НПФ «РАСКО» (г. Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б) «самовывозом» просим доверенность на получение продукции предоставлять заблаговременно (не позже, чем за один рабочий день (до 14:00) до приезда Вашего экспедитора) на электронный адрес нашей компании (info@packo.ru или 9701683@list.ru). Кроме того, при посещении склада компании НПФ «РАСКО», пожалуйста, соблюдайте ВСЕ профилактические санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

Сайт РАСКО, 19 января