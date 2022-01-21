На этой неделе генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская и Александр Ивлев, управляющий партнер одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний в мире «Ernst & Young» приняли участие в интервью для телеканала «РБК».

Поводом послужила недавняя победа руководителя корпорации «Сплав» в Российском этапе международного конкурса, проводимого «Ernst & Young» ежегодно. Темы интервью были разнообразны и затронули, в первую очередь, вопросы уже начавшейся подготовки Натальи Орловской к участию в июне 2022 года в международном финале конкурса в Монако, где она будет представлять уже не только Корпорацию «Сплав» и отечественную атомную сферу, но и в целом страну. Как отметила Наталья Орловская, победа в конкурсе, который по праву считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства – для нее большая честь и серьезная ответственность: В ходе интервью для РБК гости студии обсудили также 30-летие реформ, положивших начало российскому капитализму, как за эти годы менялось лицо отечественного предпринимательства и каковы перспективы развития российского бизнеса в различных сферах.

— Для России конца 90-х — начала 00-х долгосрочные стратегии развития бизнеса были не свойственны. Интересно было заработать здесь и сейчас. Несколько лет наша компания переходила из рук в руки, отсутствовал последовательный стратегический план развития. Сегодня, когда при полной поддержке акционеров корпорации мы принимаем те или иные решения, мы понимаем, что будет с предприятием через 5-10 лет.

МК Сплав, 19 января. в сокращении