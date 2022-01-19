Цифровые проекты ОМК (АО БАЗ) претендуют на независимую премию за гибридный график работы персонала всего холдинга

ОМК представила на конкурс сразу два проекта: сервис бронирования рабочих мест в офисах и проект использования цифрового зрения в рессорном производстве Чусовского завода (Пермский край). Обе инициативы ОМК в числе 57 финалистов, которых выбрали из более чем 400 заявок. В номинации «HR и внутренние коммуникации» ОМК представила проект эффективного управления офисным пространством через сервис по бронированию рабочих мест, запущенный весной 2021 года. ОМК одной из первых в промышленности внедрила гибридный график работы для своих офисных сотрудников, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Им предоставили возможность работать частично или полностью удаленно, в связи с чем в компании ушли от закрепленных рабочих мест в офисах. При помощи нового цифрового сервиса с компьютера либо мобильного телефона сотрудники в несколько кликов резервируют рабочие места и переговорные для краткосрочного использования в нужную дату и время. Для удобства пользователей предусмотрены автоматические уведомления о статусе брони. Сервис оснащен системой отчетности, которая позволяет руководству компании иметь актуальную информацию о востребованности офисных помещений, оперативно выявлять потенциально заразившихся сотрудников, чтобы ввести карантинные меры для них. Сервис разработали специалисты ОМК.

Победителей в восьми номинациях объявят 10 февраля в Москве. В состав жюри вошли ведущие эксперты по цифровой трансформации.

Сайт ОМК, 18 января