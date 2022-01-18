СТЕНДЫ. «Атомэнергомаш» Росатома и АО «НИИЭФА»начали испытания на первом в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ

Строительство объекта финансировалось из средств Минпромторга и Росатома и было завершено в августе текущего года в рамках исполнения поручения Президента РФ по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России. Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в Атомэнергомаш «ОКБМ Африкантов». Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза. В этой связи генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил: «Для АЭМ старт испытаний на стенде означает, с одной стороны, завершение крайне сложного проекта - по строительству комплекса, а с другой - открытие новых возможностей по производству уникального для страны оборудования. Это действительно единственный в своем роде проект: помимо того, что российский стенд - первая в Европе и третья в мире испытательная площадка для средне- и крупнотоннажного оборудования СПГ, комплекс также является наглядной демонстрацией отечественных высоких технологий. Конструкция стенда была разработала российскими специалистами, а все оборудование для него поставили отечественные предприятия. Само строительство было реализовано в кратчайшие сроки – меньше, чем за 2 года, несмотря на вызванные пандемией сложности буквально на всех этапах: от проектирования и согласования проекта до поставок оборудования для оснащения комплекса. Тем не менее, стенд был введен в эксплуатацию в срок, и сейчас на нем начались испытания первого из новой серии СПГ-насосов, созданных отечественными конструкторами «ОКБМ Африкантов». В планах - расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Сайт Группа АЭМ, декабрь 2021