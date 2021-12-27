Совещание ПАО Газпром на Ямале. Армалит представил интеллектуальные электроприводы с трехэксцентриковыми дисковыми затворами

В мероприятии, организованном для руководителей отечественных производств технологического оборудования и дочерних предприятий компании «Газпром», принял участие исполняющий обязанности генерального директора АО «Армалит» Михаил СМАКОВСКИЙ. Встреча проходила на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении и была посвящена развитию сотрудничества машиностроительных предприятий и ПАО «Газпром».

Месторождение Бованенково (Ямало-Ненецкий АО) в качестве площадки для проведения встречи отечественных промышленников в газодобывающей и машиностроительной отраслях выбрано неслучайно: оно занимает второе место по объемам добычи нефтегазоконденсата среди месторождений «Газпрома» (входит в состав дочернего предприятия ООО «Газпром добыча Надым»), более 90% данного промышленного объекта составляет оборудование отечественного производства. Участники встречи побывали на экскурсии по производственным объектам промбазы (ГП-1), в том числе на дожимной компрессорной станции и в технологических цехах подготовки газа, а также ознакомились с выставочными образцами и макетами технологического оборудования. Среди разработок 14-ти предприятий, используемых и предлагаемых для внедрения в эксплуатацию на объектах газодобывающей отрасли, АО «Армалит» представило интеллектуальные электроприводы трубопроводной арматуры с трехэксцентриковыми дисковыми затворами. В целом, на совещании в Бованенково были затронуты такие актуальные темы, как импортозамещение оборудования и комплектующих в значимых проектах по освоению Арктики, а также всесторонне рассмотрены потребности и перспективы сотрудничества отечественных машиностроителей.

ООО «Газпром добыча Надым», 24 декабря