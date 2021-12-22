23 декабря в 11:00 МСК Учебный центр ПОЛИПЛАСТИК при поддержке Ассоциации сварщиков полимерных материалов проведет бесплатный вебинар по теме «Нормативы в газораспределении».

Обучающее мероприятие состоится в формате видеоконференции в программе ZOOM.

Категория слушателей: службы технического надзора заказчиков, специалисты строительного контроля, проектировщики, руководители строительных организаций, главные инженеры, инженеры ПТО, работники служб газораспределительных организаций. Планируется рассмотреть нормативную базу применения полиэтиленовых (ПЭ) газопроводов, а также новые межгосударственные стандарты по сетям газораспределения, вступившие в силу 1 декабря 2021 года взамен национальных стандартов. Будет показана взаимосвязь стандартов по сетям газораспределения и СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» при соблюдении Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Постановление Правительства РФ № 870) и Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Слушатели узнают об особенностях различных документов в области стандартизации, которые обеспечивают соблюдение этих технических регламентов. Эксперт объяснит, почему нежелательно пользоваться устаревшими, но действующими положениями СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, и почему Минстрой считает эти документы нелегитимными. Речь также пойдет об основных проблемах и перспективах в нормативном обеспечении сетей газораспределения, в том числе связанных с процессами сварки ПЭ труб и соединительных деталей, а впоследствии с контролем качества сварки.

Вебинар проведет Инесса Петровна Сафронова — начальник отдела нормативно-технической документации ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК». Член ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность» и ПК 16 «Проектирование и строительство сетей газоснабжения и газораспределения» ТК 465 «Строительство». Автор более 25 публикаций в разных журналах, соавтор первого издания книги «Полимерные трубопроводы — это просто», разработчик (в соавторстве) более 15 межгосударственных, национальных стандартов и сводов правил, а также стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» в области газораспределения и сварки полимерных материалов. Участник разработки нормативных документов различного уровня, в том числе СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», а также СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и изменений № 4 к СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Если вас заинтересовала эта информация и вы готовы принять участие в вебинаре, зарегистрируйтесь по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить у сотрудников Учебного центра: · Макарова Надежда Викторовна (тел. 8 (925) 139-01-59, nadezhda.makarova@polyplastic.ru); · Федотова Алла Борисовна (тел. 8 (925) 688-10-33, alla.fedotova@polyplastic.ru).

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 21 декабря