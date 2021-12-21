РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (РД, РД РТМ, РД МУ) ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2022 ГОД

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Обозначение НД
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Наименование
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Кол. изм.
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РД 24.207.10–90
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Арматура трубопроводная.
Методика расчёта коэффициентов сопротивления
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РД 26-07-25–97
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Методика расчёта температурных полей трубопроводной арматуры
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РД 26-07-31–99
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Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена в арматуре клапанного типа
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РД 26-07-38–01
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Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена для задвижек
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РТМ 26-07-113–71
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Методика расчёта на прочность шарнира Гука
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4
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РД 302-07-122–89
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Методика расчёта температурных полей арматуры для сред с температурой до 873 К (600 оС)
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РТМ 26-07-174–74
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Тепловой расчёт неизолированной трубопроводной арматуры для низкотемпературных сред
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3
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РТМ 26-07-181–74
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Методика гидродинамического расчёта электромагнитных мембранных и поршневых клапанов
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2
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РТМ 26-07-195–75
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Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации.
Переключатель типа БПТ-2
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3
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РТМ 26-07-196–75
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Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации. Датчики ДБПМ-3, ДБКПТМ-3а и сигнализаторы СПКМ-3а, СКПУМ-д3а-Р
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5
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РТМ 26-07-200–75
|
Порядок оформления и применения типовых расчётов трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней
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3
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|
РТМ 26-07-213–76
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Соединения зубчатые (шлицевые) прямоточные.
Размеры, допуски и посадки
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3
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РД РТМ 26-07-224–79
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Методика теплового расчёта задвижек (арматура стержневого типа) для сред с рабочей температурой от 423 К до 873 К (от 150 °С до 600 °С) при различных условиях эксплуатации
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2
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РД РТМ 26-07-226–79
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Задвижки шланговые. Строительные длины
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3
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РД РТМ 26-07-231–79
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Катушки электромагнитов. Технологический процесс заливки
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3
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РД 26-07-234–89
|
Арматура трубопроводная. Жидкометаллические замораживаемые уплотнения. Рекомендации по применению
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2
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РД РТМ 26-07-248–81
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Гидравлические характеристики регулирующих поворотных затворов
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1
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РД РТМ 26-07-250–82
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Полый сварной диск поворотного затвора.
Методика расчёта на прочность