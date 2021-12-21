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РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (РД, РД РТМ, РД МУ) ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2022 ГОД

21 декабря, 2021 9

№ пп

Обозначение НД

Наименование

Кол. изм.


РД 24.207.1090

Арматура трубопроводная.

Методика расчёта коэффициентов сопротивления

 


РД 26-07-2597

Методика расчёта температурных полей трубопроводной арматуры

 


РД 26-07-3199

Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена в арматуре клапанного типа

 


РД 26-07-3801

Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена для задвижек

 


РТМ 26-07-11371

Методика расчёта на прочность шарнира Гука

4


РД 302-07-12289

Методика расчёта температурных полей арматуры для сред с температурой до 873 К (600 оС)

 


РТМ 26-07-17474

Тепловой расчёт неизолированной трубопроводной арматуры для низкотемпературных сред

3


РТМ 26-07-18174

Методика гидродинамического расчёта электромагнитных мембранных и поршневых клапанов

2


РТМ 26-07-19575

Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации.

Переключатель типа БПТ-2

3


РТМ 26-07-19675

Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации. Датчики ДБПМ-3, ДБКПТМ-3а и сигнализаторы СПКМ-3а, СКПУМ-д3а-Р

5


РТМ 26-07-20075

Порядок оформления и применения типовых расчётов трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней

3

 

РТМ 26-07-21376

Соединения зубчатые (шлицевые) прямоточные.

Размеры, допуски и посадки

3


РД РТМ 26-07-22479

Методика теплового расчёта задвижек (арматура стержневого типа) для сред с рабочей температурой от 423 К до 873 К (от 150 °С до 600 °С) при различных условиях эксплуатации

2


РД РТМ 26-07-22679

Задвижки шланговые. Строительные длины

3


РД РТМ 26-07-23179

Катушки электромагнитов. Технологический процесс заливки

3


РД 26-07-23489

Арматура трубопроводная. Жидкометаллические замораживаемые уплотнения. Рекомендации по применению

2


РД РТМ 26-07-24881

Гидравлические характеристики регулирующих поворотных затворов

1


РД РТМ 26-07-25082

Полый сварной диск поворотного затвора.

Методика расчёта на прочность
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